Mobilità: Boccalini (Taxiblu), oltre agli aiuti serve anche lotta all'abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 dichiara in una nota: "Pensare che gli aiuti che sono stati annunciati in questi giorni ai quali avrà diritto anche la nostra categoria possano risolvere tutti i problemi, vuol dire quantomeno sottovalutare la portata del problema. Perché sul “tavolo” da mesi e mesi ci sono questioni irrisolte che ci riguardano, nodi da sciogliere che devono trovare una risposta quanto prima, oggi più che mai vista la difficile situazione nella quale tutti ci troviamo a lavorare e vivere. Punti cardine sono senza dubbio la lotta all'abusivismo, un male annoso che ci perseguita e sul quale mai si sono prese iniziative nette e chiare. Una chiarezza che vorremmo anche nelle norme destinate a disciplinare i servizi digitali di prenotazione. Se a cornice di questo ci mettiamo che tanti stanno pagando finanziamenti e mutui, “per lavorare”, quando questi costi si potrebbero tranquillamente almeno far slittare al 2021 o fino a quando torneremo realmente a dei livelli sulla mole di lavoro accettabili". (Com)