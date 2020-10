Francia: Lamorgese, è il momento di fermare le polemiche, vicini al popolo francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ il momento di fermarci con le polemiche, essere vicino al popolo francese e a tutti i paesi europei perchè quello di ieri è stato un attacco all’Europa. E ricordiamoci che Lampedusa è la porta dell’Europa". Queste le parole del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in conferenza stampa, in riferimento all'uccisione ieri a Nizza di due donne e il guardiano della cattedrale Notre Dame, nel centro della città, da parte di un tunisino di 21 anni, sbarcato pochi mesi fa a Lampedusa. "Casi analoghi purtroppo si sono già verificati. Mi chiedo - prosegue - come mai le forze di opposizione che oggi si sono scusate con la Francia, a cui manifesto tutta la mia solidarietà, non hanno tenuto di scusarsi in altri casi. Mi riferisco agli attentati alla metropolitana di Londra, al London Bridge, all'attacco sulla Rambla". (Rin)