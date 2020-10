Inflazione: Istat, +0,2 per cento a ottobre, -0,3 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari dell'Istat, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,6 per cento su base mensile e diminuisce dello 0,6 per cento su base annua (da -1,0 per cento di settembre). L’aumento congiunturale dell’Ipca,più marcato rispetto a quello del Nic, è spiegato dalla fine dei saldi estivi prolungatisi anche a settembre e di cui il Nic non tiene conto. I prezzi di Abbigliamento e calzature registrano infatti un aumento congiunturale pari a +4,7 per cento e una marcata attenuazione della flessione su base annua (da -2,3 per cento a -0,4 per cento). La flessione tendenziale dell’Ipca invece, pur attenuandosi, rimane doppia rispetto al Nic poiché da un lato in alcuni casi i saldi continuano anche a ottobre e dall’altro i prezzi dei Servizi sanitari e delle spese per la salute si confermano in calo per l’Ipca (da -0,8 per cento a -0,6 per cento), mentre crescono per il Nic (+0,7 per cento come a settembre), a causa dell’abolizione del super ticket intervenuta già a settembre e di cui il Nic non tiene conto. (Ren)