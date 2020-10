Roma: Ama, per ricorrenza defunti nei cimiteri presidi rafforzati e iniziative culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ricorrenza dei defunti, in tutti i cimiteri capitolini " è scattato il piano accoglienza con presidi rafforzati. Il programma di iniziative, predisposto dal 24 ottobre da Ama e Roma Capitale, è volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si recheranno in visita ai propri cari. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito cimitericapitolini.it visitando l’area dedicata Progetto accoglienza 2020". È quanto si legge in una nota di Ama. I cimiteri capitolini il 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre saranno aperti secondo i seguenti orari: Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18.00; Ostia Antica San Vittorino dalle 7.00 alle 17.00; Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta): dalle 8.00 alle 17.00 L’accesso al pubblico è consentito fino a un’ora prima della chiusura dei cancelli. (segue) (Com)