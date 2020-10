Covid: Gelmini (FI), se serve serrata meglio agire subito, occorre chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "i provvedimenti del governo producono danni certi e benefici incerti. Credo - ha continuato la parlamentare - che l'incertezza e la sfiducia siano i primi avversari da combattere. Soprattutto tra i lavoratori autonomi c'è uno sconforto profondo. Molte attività in questi mesi hanno investito per adeguarsi ai protocolli di sicurezza imposti dall'esecutivo, ed oggi si trovano a dover chiudere: avranno delle elemosina - le risorse messe in campo con il decreto Ristori sono davvero limitate - e dunque sono a rischio fallimento". Intervenendo a "Studio 24", su Rainews24, l'esponente di FI ha proseguito: "Noi non siamo un'opposizione irresponsabile, sappiamo che il virus sta colpendo con forza. Ma oggi non è più il tempo delle raccomandazioni, è il tempo delle decisioni. Il governo deve venire in Parlamento e parlare con chiarezza al Paese. Se serve un lockdown - io mi auguro che possa essere scongiurato e che questo scenario non ci sia -, se si prospetta perché la curva dei contagi non si raffredda, meglio agire subito anziché far perdere all'Italia altro tempo prezioso".(Rin)