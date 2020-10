Imprese: Enel incrementa obiettivo riduzione emissioni per 2030 da 70 a 80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel si è impegnata a ridurre dell’80 per cento le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per chilowattora entro il 2030, prendendo come anno di riferimento il 2017: l’azienda è divenuta così la prima grande utililty globale integrata che ha stabilito un obiettivo di taglio delle emissioni coerente con gli impegni delle Nazioni Unite a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, e a raggiungere la neutralità in termini di emissioni entro il 2050. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Con l’impegno per una riduzione così drastica delle nostre emissioni, stiamo guidando la lotta contro il riscaldamento globale: procediamo lungo questo percorso lavorando incessantemente per mantenere la nostra leadership nella transizione energetica con un’attenzione sempre crescente alle attività carbon free", ha commentato l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace. "Stiamo aumentando la quota di rinnovabili nel nostro mix di generazione, e lavoriamo con i nostri clienti per l'efficienza energetica e l'elettrificazione abilitando il cambiamento attraverso reti affidabili, digitalizzate e resilienti: un'azienda veramente innovativa e sostenibile non si rifiuta di abbracciare il cambiamento, ma si impegna per guidarlo", ha aggiunto. Il nuovo obiettivo di Enel, prosegue la nota, prevede un taglio delle emissioni dirette del Gruppo entro il 2030 a 82 grammi di Co2 equivalente per chilowattora rispetto ai 125 corrispondenti al precedente obiettivo del 70 per cento che era stato annunciato lo scorso anno. (segue) (Com)