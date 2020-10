Imprese: Enel incrementa obiettivo riduzione emissioni per 2030 da 70 a 80 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, prosegue la nota, sta contribuendo alla transizione energetica promuovendo un modello di business sostenibile lungo la propria intera catena del valore: nel 2019 le sue emissioni dirette per chilowattora sono state ridotte di oltre il 36 per cento rispetto al 2007, e continuerà su questo percorso con importanti investimenti per lo sviluppo di capacità da fonti rinnovabili e con il decommisioning del termoelettrico. Grazie a Enel Green Power, che oggi è il principale operatore privato al mondo nel settore delle rinnovabili, Enel può vantare attualmente oltre 47 gigawatt di capacità rinnovabile installata, un valore superiore rispetto a quello del termoelettrico. Inoltre, il Gruppo Enel sta lavorando per dismettere le proprie centrali a carbone entro il 2030: si prevede che tutte queste attività conducano a una piena decarbonizzazione del Gruppo entro il 2050. Attualmente, Enel gestisce la più grande rete di distribuzione privata di elettricità al mondo con una infrastruttura di oltre 2,2 milioni di chilometri per oltre 74 milioni di utenti finali, di cui oltre il 60 per cento già pienamente digitalizzati. Inoltre, Enel X, la business line dedicata alle soluzioni energetiche avanzate di Enel, sta contribuendo attivamente alla decarbonizzazione di altri settori come quello dei trasporti, con oltre 140 mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici disponibili in tutto il mondo. (Com)