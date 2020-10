Legge Bilancio: Mandelli (FI), bene Tajani, va scritta con apporto di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Andrea Mandelli, sottolinea che "mentre una parte del Pd chiede il rimpasto di governo, un'altra parte dei democratici frena, il presidente Conte è in palese difficoltà e dalla maggioranza arrivano inviti alla collaborazione con l'opposizione che non hanno mai riscontri concreti, Forza Italia continua a mettere al primo posto l'interesse del Paese. Aspettiamo perciò - continua il parlamentare in una nota - una risposta chiara alla proposta di Antonio Tajani che spazza via qualunque alibi: una legge di Bilancio condivisa sin dalla sua redazione. In commissione e in Aula si può impostare un percorso condiviso che parta dall'ascolto delle categorie e delle parti sociali per scrivere una manovra davvero capace di sostenere l'economia evitando di continuare ad accumulare debito senza risolvere i problemi. La coesione del quadro politico davanti a una sfida epocale come il Covid", conclude l'esponente di FI, "non può essere solo un'evocazione. Ora spetta al governo dimostrare serietà e raccogliere la nostra proposta". (Com)