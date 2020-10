Covid: Coldiretti, domani Halloween degli italiani si sposta nelle case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid-19 sposta Halloween nella cucina delle case, dove diventa protagonista la zucca: per dare i giusti consigli e aiutare a trascorrere l'occasione in maniera comunque divertente e sicura in famiglia, Coldiretti ha programmato iniziative in molti agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Lo si apprende dalla relativa nota. Nella giornata di domani a Roma, a partire dalle ore 9:30, nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo saranno svelati i segreti dell'intaglio delle zucche e quelli della loro preparazione in cucina per realizzare le ricette della tradizione con i consigli dei cuochi contadini. Nell'occasione sarà divulgato anche il dossier Coldiretti sulla produzione Made in Italy. (Com)