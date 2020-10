Francia: Lamorgese, nessuna responsabilità del governo, decreti Salvini hanno creato insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'attentato di ieri a Nizza e alle critiche contro il governo da parte dell'opposizione, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in conferenza stampa ha detto: "Non c'è responsabilità da parte nostra. Abbiamo sentito parlare dei decreti sicurezza che abbiamo modificato ma i decreti Salvini hanno invece creato insicurezza perché 20 mila persone sono usciti dall’accoglienza da un giorno all'altro, invece di rimanere sotto i radar della Polizia". (Rin)