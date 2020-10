Monza: un milione di euro per lavori alle scuole Zara e Puecher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi bagni in arrivo alle scuole Zara e Puecher: tra poco più di un paio di settimane inizieranno i lavori per dotare i due istituti dei nuovi servizi igienici. "Si tratta di scuole costruite oltre quarant'anni fa che oggi ospitano complessivamente quasi 500 studenti. Strutture dove gli impianti dei servizi igienici sono quelli originari, spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa. È un patrimonio scolastico che ha bisogno di interventi per essere all'altezza degli standard qualitativi che vogliamo abbiano le nostre scuole". È di 450 mila euro l'investimento previsto per il rifacimento dei servizi igienici e la posa di nuovi serramenti indispensabili per il miglioramento della performance energetica della Scuola primaria Puecher nel quartiere San Giuseppe, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Anna Frank. Saranno rifatti i bagni anche della Scuola primaria Zara nel quartiere San Rocco, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Koiné. In questo caso è previsto anche il completamento della nuova copertura per eliminare tutte le infiltrazioni d'acqua con un investimento complessivo di 500 mila euro. Il progetto prevede la sostituzione dei pavimenti, la costruzione di tramezzi per la formazione di nuovi spazi, la posa di nuovi sanitari, rubinetti e corpi radianti, accessori di arredo bagno e nuovi serramenti in alluminio con anta a ribalta. Inoltre saranno rifatti gli impianti elettrici e di illuminazione, quelli idrico sanitari e di riscaldamento. (segue) (Com)