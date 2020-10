Monza: un milione di euro per lavori alle scuole Zara e Puecher (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bagni, infine, saranno adeguati alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Sono sei i blocchi bagno su cui si interverrà alla scuola Zara e otto alla Puecher. Oltre ai bagni per gli alunni, saranno realizzati i bagni per il personale docente (tre alla Zara e quattro alla Puecher), i bagni per persone con disabilità (due alla Zara e due alla Puecher) e i ripostigli per il materiale delle pulizie e del personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) delle scuole. Le scuole dovranno convivere per un periodo di tempo piuttosto lungo con il cantiere, ma - spiega l'Assessore – abbiamo pensato a un progetto che possa essere di minore disturbo possibile per l'attività didattica. Durante l'allestimento di cantiere nelle aree esterne, infatti, sarà garantita l'accessibilità ai percorsi Covid stabiliti dalle scuole consentendo l'accesso degli alunni e del personale docente senza sovrapposizioni, mentre gli spazi interni dei due istituti consentono all'impresa di operare senza particolari interferenze. Il cantiere procederà per fasi e consentirà, quindi, a maestre e bambini di svolgere le loro lezioni senza disagi e interruzioni". I lavori inizieranno a metà novembre e si concluderanno, dopo sei mesi, a metà maggio. (Com)