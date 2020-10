Covid: Diocesi Milano, la "Notte dei santi" diventa un evento diffuso in 110 parrocchie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come avrebbe fatto Acutis, i ragazzi saranno invitati a postare immagini e storie su Instagram utilizzando l'hashtag #NotteDeiSanti e menzionando @fondazioneoratorimilanesi. "Avremmo dovuto trovarci tutti insieme, ma le norme lo impediscono - spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom -. Abbiamo però voluto, pur accogliendo responsabilmente l'invito alla prudenza che viene dalle autorità, offrire un'opportunità ai ragazzi per vivere un momento spirituale, stando vicini a casa, nella propria parrocchia ma in comunione con tanti altri che in altri luoghi, nello stesso tempo, meditano sulle medesime parole. Durante gli incontri di preghiera diffusi, che saranno a piccoli gruppi, invitiamo gli adolescenti a tenere gli "occhi aperti" sulle periferie del mondo e anche su quelle "esistenziali" in cui molte persone si ritrovano a vivere. Se si pensa solo a sé, non ci si può prendere cura dell'altro. Ciò vale sempre, soprattutto in tempo di Covid. Tenere viva questa consapevolezza è tanto più necessario ora, affinché il distanziamento sociale necessario a contenere la pandemia non diffonda tra i giovani, che già si sono visti ridurre molto gli spazi di socialità, un altro virus, quello dell'indifferenza". (Com)