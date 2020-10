Ue: Eurostat, tasso disoccupazione nell'Eurozona stabile all'8,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nell'Eurozona si è attestato all'8,3 per cento nel mese di settembre 2020, registrando un dato stabile rispetto al mese di agosto e in aumento rispetto al 7,5 per cento dello stesso mese del 2019. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Ue. Il dato della disoccupazione in media tra tutti i paesi membri dell'Ue, sempre nel mese di settembre, è stato del 7,5 per cento, stabile rispetto ad agosto e in aumento rispetto al 6,6 per cento dello stesso mese del 2019. Per quanto riguarda l'Italia, il tasso di disoccupazione nel settembre 2020 si è attestato al 9,6 per cento, in calo rispetto al 9,7 per cento di agosto e stabile su base annua rispetto allo stesso mese del 2019. (Beb)