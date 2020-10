Credito: Profumo (Acri), puntare su giovani e innovazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo un paese che metta i giovani al centro, che punti sull’innovazione sostenibile, che favorisca la coesione sociale contrastando le disuguaglianze, e che abbia l’Europa come prospettiva. Tutto questo non è una mera rivendicazione o un elenco di richieste per chi selezionerà i progetti per il Recovery fund. Questa è la nostra esperienza, il nostro contributo alla fattibilità di questo piano”. Lo ha detto il presidente dall’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (Acri), Francesco Profumo, nel corso di un evento per la Giornata mondiale del risparmio. (Rin)