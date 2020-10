Credito: Profumo (Acri), stop della Bce ai dividendi mette fondazioni in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La raccomandazione della Banca centrale europea agli istituti di credito e assicurativi del continente di non distribuire dividendi per il 2020, alla quale le banche italiane si sono prontamente adeguate, rischia di mettere seriamente in difficoltà molte fondazioni, nel portare avanti la loro attività erogativa e nel programmare la loro attività pluriennale proprio in una fase in cui ci sarebbe ancora più bisogno di loro”. Lo ha detto il presidente dall’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (Acri), Francesco Profumo, nel corso di un evento per la Giornata mondiale del risparmio. (Rin)