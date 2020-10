Venezuela: Maduro, Madrid si sta trasformando nel "centro della cospirazione" contro Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Mauro seguono la protesta formale presentata dal ministero degli Esteri della Spagna contro il governo del Venezuela per gli insulti diretti all'ambasciatore di Madrid a Caracas, Jesus Silva, dopo la fuga dell'oppositore Leopoldo Lopez dalla residenza diplomatica spagnola. "Quello che abbiamo fatto alcuni giorni fa quando sono iniziati i primi insulti all'ambasciatore è stata una nota verbale molto chiara e fondata che è già in mano al governo del signor Maduro", ha detto il sottosegretario per gli Affari Esteri dell'America Latina e i Caraibi, Cristina Gallach, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare. Lo stesso presidente del Venezuela, Nicolas Maduro ed il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, avevano definito Silva, come "organizzatore" e "complice" della fuga di Lopez. (segue) (Vec)