Venezuela: Maduro, Madrid si sta trasformando nel "centro della cospirazione" contro Caracas (3)

- Le invettive del governo venezuelano per l'accoglienza riservata a Lopez da parte delle autorità spagnole sono arrivate ad ogni modo fino al presidente del governo di Madrid, Pedro Sanchez, che, secondo Maduro, continua ad essere "disinformato" e a "disprezzare" la realtà del Venezuela. "Lopez è stato il capo di un tentativo di colpo di stato nei primi mesi del 2014", portato avanti con "violenze di massa", ha detto il leader venezuelano. "Magari mi ascoltassero in Spagna", ha aggiunto il presidente avvertendo che il "signor Leopoldo Lopez non è nuovo ad atti violenti. Nel 2002 ha guidato il colpo di stato" contro l'ex presidente Hugo Chavez. "Ci sono immagini di lui che perquisisce case e arresta ministri del comandante Chavez, ubriacato dall'arroganza di aver sconfitto Chavez", ha detto. "Pedro Sanchez è disinformato", ha incalzato Maduro ricordando che l'oppositore è fuggito nonostante una condanna passata in giudicato. "Fino a quando sottostimerai e disprezzerai la realtà del Venezuela?", ha aggiunto. (segue) (Vec)