Venezuela: Maduro, Madrid si sta trasformando nel "centro della cospirazione" contro Caracas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa di martedì, Lopez ha presentato l'agenda politica della sua nuova fase di lotta: promuovere elezioni "presidenziali, libere e trasparenti", portare i responsabili delle violazioni dei diritti umani dinanzi alla giustizia internazionale, e garantire aiuti per alleviare le "sofferenze del popolo venezuelano". "Io non volevo lasciare il Venezuela, e l'ho detto più volte", ha detto Lopez nel corso della prima conferenza stampa tenuta a Madrid, ma "purtroppo le circostanze mi hanno costretto ad uscire". "We will come back", ha detto quindi Lopez parafrasando le parole di uno dei "padri della patria", Romulo Betancourt. "Assieme a tutti i venezuelani in esilio torneremo in patria per liberare il Venezuela e costruire un Venezuela migliore", ha aggiunto. (segue) (Vec)