Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Presidio di protesta dei lavoratori dello spettacolo, promosso dai sindacati Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil, per chiedere la revisione del provvedimento sulla chiusura al pubblico di cinema e teatri. Piazza di Monte Citorio. (ore 10)- La Cgil di Roma e del Lazio insieme al NidiL, alla Filt e alla Filcams Cgil aderisce alla mobilitazione nazionale "Call to strike: riders in action", convocata da "Rider xi diritti", la rete che raduna lavoratori da tutta Italia organizzati in Union e sindacati". Piazza dei Mirti, piazza Regina Margherita, via Appia Nuova 114 e in via Trionfale 8000. (ore 17) (segue) (Rer)