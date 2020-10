Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora alle Politiche per il Lavoro, attività produttive e commercio Cristina Tajani con Marta dall'Omo, project manager di Produzioni dal Basso e Agnese Agrizzi, ceo di Ginger Crowdfunding presentano in videoconferenza i primi sette progetti che saranno sottoposti al vaglio e alle donazioni dei cittadini nell'ambito della seconda edizione del crowdfunding civico.Streaming sulla pagina InComune del sito del Comune di Milano https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio (ore 14.30)Inaugurazione del progetto di partecipazione "Cittadini per la Piana" alla presenza degli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica).Piazzale Fabio Chiesa (ore 15.00)REGIONESopralluogo del presidente della III commissione Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti (Lega) al punto tamponi allestito al Polo delle emergenze delle Fontanelle, in provincia di Varese, insieme al consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, Alberto Barcaro, e ai vertici dell’Ats Insubria.Polo emergenze, località Fontanelle - Malnate/Va (ore 11.30)VARIEManifestazione dei lavoratori dello spettacolo, organizzata da Slc Cgil Fistel Cisl e Uilcom Uil.Piazza della Scala - Milano (ore 10.00)Conferenza stampa del movimento Gilet Arancioni, presieduta dal generale Antonio Pappalardo, “Patrioti contro nuovo ordine mondiale”Museo dei Navigli - Hotel Centro Congressi, via S. Marco, 40 - Milano (ore 10.30)Presidio della Lega davanti al Consolato francese a Milano per esprimere solidarietà al popolo francese dopo l'attacco terroristico di Nizza e condannare fermamente il terrorismo islamico. Partecipano il commissario provinciale della Lega per Salvini premier Stefano Bolognini, gli europarlamentari Alessandro Panza e Silvia Sardone e il deputato Igor Iezzi.Consolato francese, via Mangili, 1 - Milano (ore 12.30)Presidio convocato dalla rete “Rider X i Diritti” nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale contro l'accordo siglato tra Assodelivery e il sindacato Ugl. A Milano, in particolare, l’iniziativa è coordinata dalle organizzazioni sindacali confederali Cgil e Uil lombarde insieme a Deliverance Milano.Piazza XXIV Maggio - Milano (dalle 16.30) (Rem)