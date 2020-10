Migranti: Regno Unito, Unhcr chiede di ricominciare programma di ricollocamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto al governo britannico di ricominciare urgentemente con il programma di ricollocamento dei richiedenti asilo, dopo che due minori in giovane età e i loro genitori hanno perso la vita provando ad attraversare il Canale della Manica. La morte del nucleo familiare (il terzo figlio, quindicenne, risulta ancora disperso) ha portato a ripetuti appelli perché il governo britannico abbandoni la propria linea dura sulla questione dei richiedenti asilo, ed espanda o crei delle modalità sicure e legali per potenziali richiedenti asilo per fuggire da situazioni di pericolo personale, tortura o minacce di morte nel proprio Paese. Una di queste modalità di fatto sarebbe il piano di ricollocamento globale del Regno Unito, il quale facilita il trasferimento di riconosciuti aventi diritti d'asilo nel Regno Unito con l'obiettivo di garantire loro una residenza permanente. Le domande vengono normalmente valutate ed accettate o respinte dall'Unhcr, e risultano in circa 5000 persone ogni anno trasferite nel Regno Unito, ma il programma risulta al al momento sospeso a causa della pandemia da Covid-19. (Rel)