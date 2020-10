Uganda: governo censura attività di una piattaforma di osservazione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Election Watch-Uganda, piattaforma ugandese di monitoraggio elettorale che riunisce oltre 60 organizzazioni della società civile, non potranno osservare le elezioni presidenziali e parlamentari in programma in Uganda a gennaio del 2021. Lo ha deciso l'Ufficio nazionale per le organizzazioni non governative dell'Uganda, che regola le attività delle organizzazioni non profit, sostenendo che la piattaforma di monitoraggio non è stata regolarmente registrata e che alcune delle ong che ne fanno parte non hanno il permesso per operare legalmente nel Paese. Come effetto della decisione, ha spiegato ai media locali il responsabile dell'ufficio Stephen Okello, ha invitato il gruppo ad interrompere le sue attività "con effetto immediato" e a non rilasciare dichiarazioni. Come spiegato in una nota da Action Aid International Uganda, la piattaforma è nata il mese scorso per promuovere l'integrità elettorale, aumentare la fiducia e la partecipazione dei cittadini al voto. Nel 2017, la polizia ha fatto irruzione negli uffici di almeno tre di queste organizzazioni, accusandole di coinvolgimento in transazioni finanziarie illecite e attività sovversive per destabilizzare il Paese. (Res)