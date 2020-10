Polonia: altra grande manifestazione pro-aborto alle 17 a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Varsavia ci sarà un'altra manifestazione delle donne polacche che da ormai una settimana protestano a favore del diritto all'aborto. Lo riferisce l'emittente televisiva "Polsat News". La manifestazione di oggi potrebbe essere la maggiore di quelle organizzate sinora, da quando giovedì scorso la Corte costituzionale polacca ha fortemente limitato il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. "Possiamo aspettarci provocazioni e aggressioni. Dobbiamo resistere insieme", ha avvertito Klementyna Suchanow, dell'associazione Ogolnopolski Strajk Kobiet (sciopero generale polacco delle donne). La protesta inizierà "un po' in modo atipico, da tre luoghi a Varsavia", spiega un'altra rappresentante dell'associazione, Agnieszka Czerederecka. Uno di questi luoghi è la cancelleria del primo ministro, "perché Morawiecki ci ha detto di non contagiare nessuno, di colpire solo i politici, quindi andiamo a dirgli ciò che pensiamo". Un altro luogo simbolico sarà la piazza antistante al Castello reale, da cui erano partite analoghe proteste nel 2016. Il terzo luogo è Plac Zawiszy, nei pressi della sede del partito di maggioranza Diritto e giustizia (PiS). Strajk Kobiet fa appello al rispetto delle misure sanitarie in vigore per contenere la diffusione del coronavirus, in particolare a coprirsi naso e bocca. "Chiederemo alle persone senza mascherina di lasciare il corteo", chiarisce Suchanow. (segue) (Vap)