Scuola: Raggi, in Municipio Roma VI aperte 5 nuove aule in Istituto Elisa Scala

- Sono state sbloccate le pratiche burocratiche che impedivano l'utilizzo di 5 nuove aule all'Istituto comprensivo Elisa Scala. Lo annuncia in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Prima della riapertura delle scuole abbiamo lavorato per garantire la ripresa dell’attività didattica in sicurezza. Il nostro impegno prosegue anche ora, perché è necessario reperire nuovi spazi, a disposizione degli istituti, per preservare la salute dei nostri bambini e del personale scolastico", ha affermato la prima cittadina di Roma. "Vorrei dare un’ottima notizia alla comunità scolastica del VI Municipio, nella periferia est della città. Siamo riusciti a sbloccare tutte le pratiche burocratiche che impedivano l’utilizzo di cinque nuove aule dell’Istituto comprensivo Elisa Scala. Ora, dopo le ultime operazioni di pulizia e rifinitura, saranno pronte per ospitare altri piccoli studenti. Il dipartimento Lavori pubblici nei giorni scorsi aveva completato interventi di tinteggiatura sulle pareti, sui nuovi servizi igienici ed eliminato alcune infiltrazioni nel soffitto. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo importante risultato per il nostro territorio", ha concluso la sindaca di Roma. (Rer)