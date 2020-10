Marocco: Consiglio ulema invita gli imam a non fare riferimento a vicenda vignette francesi nei sermoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ** Il Consiglio superiore degli ulema (Cso) del Marocco ha invitato gli imam a evitare di fare riferimento alle vignette su Maometto del settimanale francese “Charlie Hebdo” all'interno delle loro prediche. Lo riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”. Un'istruzione che si estende a tutti i predicatori del Regno. Il Consiglio ha invitato gli imam, così come tutti i predicatori, ad evitare di sollevare il caso delle vignette in occasione della preghiera del venerdì. Senza farvi riferimento esplicito, questa corrispondenza interviene per "calmare gli animi" per evitare il rischio di reazioni violente, come gli attacchi avvenuti in Francia e Arabia Saudita, dopo la pubblicazione delle vignette satiriche.(Res)