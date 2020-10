Iraq: approvata legge elettorale con divisione Paese in 83 circoscrizioni e quote rosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento iracheno ha approvato una controversa legge elettorale dopo mesi di dibattito. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Elaph". La nuova legge prevede la suddivisione dell’Iraq in 83 circoscrizioni elettorali, la diminuzione del numero di parlamentari da 329 a 322 e l’elezione di almeno una donna per circoscrizione. Il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi ha annunciato a luglio che le prossime elezioni parlamentari del paese si terranno il 6 giugno 2021, un anno prima del previsto. La commissione elettorale ha dichiarato ad agosto che sarebbe stata pronta a tenere elezioni anticipate a giugno a condizione che il governo e il parlamento soddisfacessero determinate richieste, tra cui l'approvazione di una nuova legge elettorale e l'assegnazione di un budget per il voto. Il sistema elettorale iracheno, creato dopo l'invasione statunitense del 2003, divide il potere tra i più grandi gruppi religiosi ed etnici iracheni: sciiti, sunniti e curdi. Una revisione del sistema settario è tra le richieste avanzate dai manifestanti che sono scesi nelle strade dell'Iraq dall'ottobre 2019 in poi. Le leggi elettorali approvate nel 2014 e 2018 hanno diviso il paese per le elezioni in collegi elettorali indipendenti, composti da 18 governatorati. (Res)