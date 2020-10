Bankitalia: euro-coin indica una stabilizzazione dell’attività economica in ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ottobre euro-coin è salito a -0,02 (da -0,31 in settembre), indicando un sostanziale ristagno della dinamica di fondo dell’economia dell’area dell’euro. La prosecuzione del recupero dell’attività manifatturiera e dei consumi ha prevalso sui segnali di indebolimento dei corsi azionari e della fiducia di imprese e consumatori, connessi alla recrudescenza della pandemia. Lo riferisce una nota diffusa da Bankitalia. Euro-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal Cepr. Nella fase attuale, l’indicatore riflette solo parzialmente il dispiegarsi degli effetti della pandemia di Covid-19 sull’attività economica perché il dataset contiene un numero limitato di informazioni sul settore dei servizi, in particolare su quelli turistici, ricettivi e ricreativi, maggiormente colpiti dalla pandemia. Le prossime date di pubblicazione di euro-coin saranno venerdì 27 novembre e mercoledì 30 dicembre (da confermare). (segue) (Rin)