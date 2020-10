Bankitalia: euro-coin indica una stabilizzazione dell’attività economica in ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima di euro-coin è ottenuta sfruttando un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (quali, ad esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di borsa) da cui viene estratta l’informazione rilevante per la previsione della dinamica di fondo del prodotto nell’area. Data la sua tempestività, la stima di euro-coin precede di alcuni mesi l’uscita del dato ufficiale sulla crescita del Pil nell’area rilasciata dall’Eurostat e si caratterizza per le sue buone proprietà anticipatrici del tasso di crescita del Pil trimestrale al netto delle componenti erratiche e di breve periodo. In particolare, l’indicatore fornisce una stima della dinamica di fondo del PIL con le seguenti proprietà: ha frequenza mensile e anticipa di alcuni mesi la stima ufficiale della crescita del PIL nell’area; è immune da oscillazioni di breve periodo e errori di misura che caratterizzano la crescita trimestrale del Pil, segnalando così la dinamica di fondo dell’attività nell’area dell’euro. (Rin)