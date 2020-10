Ungheria-Austria: presidente ungherese Ader in visita a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente dell'Ungheria, Janos Ader, sarà in visita a Vienna. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti", precisando che Ader è stato invitato dall'omologo austriaco Alexander Van der Bellen. I due si sono incontrati l'ultima volta nella capitale austriaca lo scorso febbraio. In quell'occasione hanno parlato di allargamento dell'Unione europea, di Balcani occidentali, di cambiamento climatico, ma anche di relazioni bilaterali, cooperazione economica e della situazione degli ungheresi che lavorano in Austria. Ader parteciperà allo svelamento di una statua dedicata al medico e scienziato ungherese Ignaz Semmelweis nel campus dell'Università di Vienna. Successivamente incontrerà Wolfgang Sobotka, presidente del Consiglio nazionale, la camera bassa del parlamento di Vienna. (Vap)