Sanità: Sapio converte 34 posti letto a ospedale Casilino per pazienti Covid

- Il gruppo Sapio, azienda leader nella produzione di gas tecnici industriali, medicali e nell'homecare, interviene sul territorio del Lazio tramite una delle sue società controllate, Medica group, riconvertendo gran parte dei posti letto di lungo degenza del Casilino a Roma in posti dedicati a pazienti affetti da Covid-19. Il reparto è stato messo in sicurezza e completamente isolato rispetto al resto delle attività svolte nella struttura. La trasformazione, che dà seguito ad una richiesta di supporto della Regione Lazio, è già operativa e in questi giorni la struttura ha cominciato ad accogliere più della metà dei pazienti previsti. Al momento la disponibilità è di 34 posti, che vanno ad alleggerire la pressione sulle strutture pubbliche della Capitale. (segue) (Com)