Sanità: Sapio converte 34 posti letto a ospedale Casilino per pazienti Covid (2)

- Sapio non è nuova ad iniziative di questo tipo. Sempre a Roma il Gruppo ha infatti potenziato l’infrastruttura del policlinico militare Celio, dove è nato l’Hub Covid-hospital, mentre durante la prima ondata di Coronavirus, a marzo, su richiesta della Regione Lombardia, ha realizzato in sole due settimane gli impianti di distribuzione e fornito i gas medicali per i 150 posti di terapia intensiva dell’Ospedale costruito nei padiglioni all’ex Fiera Milano. In quel caso i costi sono stati coperti da Sapio in partnership con la compagnia assicuratrice Allianz sotto forma di donazione. Proprio in questi giorni, inoltre, verranno avviati i lavori per l’ampliamento di ulteriori 65 posti letto. "Credo che tutte le forze del Paese debbano unirsi ancora maggiormente per uscire da seconda ondata di emergenza", commenta in una nota Maurizio Colombo, vice presidente del gruppo Sapio. Le aziende sono una parte essenziale del tessuto economico e sociale ed è giusto che siano al fianco delle Istituzioni, come in questo caso stiamo facendo con orgoglio con la Regione Lazio". (Com)