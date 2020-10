Regno Unito: Fmi chiede al governo di continuare a spendere per superare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha affermato che il Regno Unito dovrebbe continuare a fare spesa pubblica per sostenere lavoratori e imprese, al fine di aiutarli a superare la crisi indotta dalla pandemia e per proteggerli da futuri shock economici come la Brexit. Il Fondo monetario ha preso atto del fatto che l'outlook per la crescita del Paese stia peggiorando sensibilmente col passare del tempo, e che il peggioramento sia osservabile di settimana in settimana. Il Fondo si attende ora che l'economia britannica perda il 10,4 per cento del proprio prodotto interno entro la fine dell'anno, per poi recuperare solo parzialmente nell'anno successivo, con una ripresa stimata al 5,7 per cento. Secondo il Fondo, provvedimenti di spesa come ad esempio il nuovo piano di supporto al lavoro annunciato alcune settimane fa dal cancelliere Rishi Sunak sono "benvenuti", e anzi andrebbero ampliati e intensificati, come anche il piano di prestiti garantiti dal governo per le imprese. Il Fondo ha inoltre auspicato una "sostanziale ulteriore spinta" per ravvivare l'economia, una volta che la pandemia inizierà ad allentare la propria presa e l'economia ricomincerà a girare. (Rel)