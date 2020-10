Egitto: autorità pubblicano sermone unificato per le moschee egiziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per le Dotazioni religiose egiziano ha pubblicato oggi il testo del sermone unificato della preghiera del venerdì, che si intitola: "Il profeta esempio, insegnante ed educatore". Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”. Nel messaggio, le autorità hanno chiesto a tutti gli imam di utilizzare il testo del sermone almeno nel contenuto, sottolineando di non superare i dieci minuti di predica per la prima e la seconda parte, tenendo conto delle circostanze attuali.(Res)