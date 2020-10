Russia: ucciso dalle forze dell'ordine un 16enne che aveva aggredito un poliziotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un adolescente è stato ucciso dalle forze dell'ordine nella regione del Tatarstan, in Russia, dopo che aveva provato a incendiare un commissariato locale e accoltellato un poliziotto. Lo hanno annunciato oggi le autorità russe, spiegando che l'accaduto è considerato come un atto di terrorismo. Il 16enne ucciso avrebbe provato a dare fuoco al commissariato di polizia della città di Kukmor con una bomba molotov e avrebbe poi accoltellato tre volte un poliziotto che provava ad arrestarlo. Non sono ancora note le ragioni dell'azione dell'adolescente russo. (Rum)