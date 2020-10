Covid: Franceschini, 10 milioni di euro per le scuole di danza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno presentare domanda le scuole di danza private con sede legale in Italia; non configurate come associazioni o società sportive dilettantistiche; non facenti capo al CONI; che abbiano svolto la propria ordinaria attività didattica per l'anno scolastico 2019/2020, in corso di svolgimento alla data del 28 febbraio 2020; che abbiano assolto nel 2019 il pagamento dei diritti d'autore in favore di Siae o di altro organismo di gestione collettiva per l'utilizzo delle opere musicali in occasione dei corsi di danza; in regola con i versamenti contributivi previdenziali; che non abbiano riportato condanne definitive per violazione delle norme di tutela del diritto d'autore o dei diritti connessi. Non verranno ammessi a contributo gli organismi già benificiari del Fus per progetti triennali 2018/2020. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, la Siae pubblicherà sul proprio sito un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. Le scuole di danza potranno presentare domanda di contributo on line entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale dalla Siae. Al termine dell'istruttoria, le risorse verranno ripartite in parti uguali tra i soggetti beneficiari ammessi a contributo. (Rin)