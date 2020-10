Tunisia-Francia: autorità tunisine aprono indagini su attentatore Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tunisi, Mohsen el Daly, ha annunciato che il pubblico ministero del Centro giudiziario per la lotta al terrorismo in Tunisia "ha aperto un'indagine sul tunisino responsabile di un crimine terroristico che ha provocato l'uccisione e il ferimento di persone al di fuori dei confini del Paese", riferendosi all'attentatore di Nizza. In una dichiarazione all'agenzia di stampa (Tap), Daly ha sottolineato che l'inchiesta è stata aperta in seguito all'attacco che ha preso di mira diverse persone in una chiesa a Nizza, con tre persone uccise. La fonte ha aggiunto che l'Ufficio del Pubblico ministero per la Lotta al terrorismo di Qutb in Tunisia ha affidato la ricerca a un team di specializzato per ulteriori ricerche e per condurre le indagini necessarie.(Tut)