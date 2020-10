Tunisia: autore attacco Nizza non era classificato come terrorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostituto procuratore del tribunale di primo grado di Tunisi, Mohsen el Daly, ha confermato in una dichiarazione che il cittadino tunisino autore dell'attentato di Nizza non è stato classificato come terrorista dalle autorità tunisine. Lo riferisce l'agenzia di stampa tunisina "Tap", secondo cui il pubblico ministero del Consiglio giudiziario per la lotta al terrorismo in Tunisia ha intrapreso un'indagine sul sospetto. In base a quanto riportano fonti del ministero dell'Interno italiano, l’uomo che ha assassinato tre persone a Nizza, indentificato nel tunisino Aouissa Brahim, di 21 anni, sarebbe clandestinamente sbarcato a Lampedusa il 20 settembre scorso. Successivamente il giovane sarebbe stato destinatario di un decreto di respingimento datato 9 ottobre con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il giovane non era mai stato segnalato dalle autorità tunisine, al contrario di altri, e non era neanche segnalato sotto il profilo della sicurezza nei canali di intelligence.(Res)