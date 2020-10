Francia: fonti stampa, assalitore di Avignone si presentava come membro di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva minacciato un commerciante magrebino affermando di appartenere al movimento di estrema destra "Génération Identitaire" l'uomo con problemi psichiatrici che è stato ucciso dalla polizia ad Avignone nella giornata di ieri, 29 ottobre, dopo aver cercato di attaccare dei passanti. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", citando alcune fonti. Il quotidiano "Mediapart" scrive invece che l'aggressore aveva 33 anni e indossava una giacca blu con il logo "Defend Europe", appartenente al movimento. L'informazione è stata confermata dal procuratore della Repubblica di Avignone, Philippe Guemas. Contrariamente alle informazioni circolate in precedenza, l'uomo non ha mai gridato "Allah Akbar", ha detto Guemas. "Abbiamo più a che fare con uno squilibrato, che sembra vicino all'estrema destra e ha passato dei periodi in psichiatria", ha detto il procuratore. "Quest'uomo non ha mai militato da noi, nessuno lo conosce", ha scritto su Twitter il portavoce di Génération Identitaire, Thais d'Escufon. (Frp)