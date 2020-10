Kosovo: presidente Thaci, usciremo vincitori davanti a Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha commentato la testimonianza da lui presentata davanti alla Procura speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto spiegato dal presidente Thaci, nel corso di un'intervista all'emittente albanese "News 24", la sua relazione all'Aia è stata incentrata sul suo ruolo nell'Uck e non sulla sua attività politica. "Tutto è stato trasparente. Sono stato intervistato come un sospettato. Non ci sta niente di male a testimoniare sui valori della guerra. Abbiamo avuto una circostanza che è stata imposta involontariamente su di noi, l'istituzione della Camere della Procura speciale. Niente può portarmi, di fronte all'interesse dello Stato del Kosovo, a non mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti e l'Ue", ha dichiarato Thaci. (segue) (Kop)