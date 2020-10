Vietnam-Usa: Pompeo ad Hanoi per l’ultima tappa del viaggio nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo si trova ad Hanoi oggi, 30 ottobre, in occasione del 25mo anniversario delle relazioni tra Stati Uniti e Vietnam. La visita, su invito del vicepremier e ministro degli Esteri vietnamita, Pham Binh Minh, segue le tappe di Pompeo in India, Sri Lanka, Maldive e Indonesia. L’intero tour regionale del segretario di Stato si è concentrato sul contenimento dell’avanzata regionale della Cina. In una nota diffusa prima dell’arrivo di Pompeo nel Vietnam, il dipartimento di Stato accusa Pechino di essere venuta meno agli impegni di cooperazione con i paesi del Mekong, e per aver intensificato le proprie rivendicazioni unilaterali sul Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)