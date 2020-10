Vietnam-Usa: Pompeo ad Hanoi per l’ultima tappa del viaggio nel Sud-est asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le malevole azioni destabilizzatrici (della Cina) nella regione del Mekong, inclusa la manipolazione delle correnti del fiume Mekong, influiscono negativamente sulla vita di milioni di persone che dipendono dal fiume per il loro sostentamento”, afferma la nota. “Gli Stati Uniti sono vicini ai loro alleati e partner dell’Indo-Pacifico nella tutela rei loro diritti di sovranità sulle risorse offshore del Mar Cinese Meridionale, in accordo con i diritti e gli obblighi previsti dalla legge internazionale”, prosegue la nota. Gli Usa sono attualmente il terzo partner commerciale del Vietnam: l’interscambio commerciale dovrebbe raggiungere 80 miliardi di dollari quest’anno, un valore 170 volte superiore a quello del 1995. Pompeo arriverà dall’Indonesia, dove si trova attualmente. Il suo tour è iniziato in India per poi toccare Sri Lanka e Maldive. (Fim)