Corea del Sud: Moon promette 17 miliardi di dollari per lo sviluppo della mobilità

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha visitato lo stabilimento produttivo della casa automobilistica Hyundai a Ulsan oggi, 30 ottobre, e per l’occasione ha riaffermato l’intenzione del governo di investire 20mila miliardi di won (circa 17 miliardi di dollari) per sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità, incluse le automobili elettriche e a idrogeno. Durante la visita, Mon è stato accompagnato dal presidente di Hyundai Motor Group, Chung Euisun, dal vicepremier Hong Nam-ki e dai ministri dell’Industria, dell’Ambiente e dei Trasporti. Moon ha ribadito i piani del paese per arrivare a produrre 1,13 milioni di auto elettriche e 200mila auto a idrogeno entro il 2025, e per arrivare, primi al mondo, a commercializzare auto a guida autonoma di livello 4 entro il 2027. Il presidente ha elogiato infine gli investimento di Hyundai nello sviluppo della mobilità ad idrogeno. (segue) (Git)