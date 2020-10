Corea del Sud: Moon promette 17 miliardi di dollari per lo sviluppo della mobilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione dei prezzi al consumo in Corea del Sud ha registrato un incremento dell’1 per cento annuo nel mese di settembre, l’aumento più marcato da sei mesi a questa parte, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri, 6 ottobre, dall’Ente statistico ufficiale di quel paese. Secondo la stampa sudcoreana, il dato riflette quasi certamente l’effetto temporaneo del maltempo che negli ultimi mesi ha causato un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e ittici, che hanno registrato il balzo più marcato da un decennio a questa parte. L’indice dei prezzi al consumo per il mese di settembre si è attestato a 106,20, conseguendo una crescita di un punto percentuale per la prima volta da marzo. Per la maggior parte del primo semestre 2020, l’indice rimasto stazionario o ha segnato una contrazione. La fine della stagione dei monsoni, che quest’anno è stata particolarmente violenta, dovrebbe portare alla stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari. (segue) (Git)