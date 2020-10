Corea del Sud: Moon promette 17 miliardi di dollari per lo sviluppo della mobilità (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un aumento delle esportazioni del 7,7 per cento su base annua nel mese di settembre, il primo dato positivo da sette mesi a questa parte, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo nella giornata oggi, primo ottobre. Le esportazioni, che generano circa la metà del prodotto interno lordo della Corea del Sud, sono ammontate a 48,05 miliardi di dollari nel mese di settembre. L’incremento del 7,7 per cento conseguito il mese scorso è il primo dallo scorso febbraio, e il più consistente da ottobre 2018. A febbraio le esportazioni sudcoreane erano aumentate del 3,6 per cento; erano seguite contrazioni dell’1,7, 25,6, 23,8, 10,9, 7,1 e 10,1 per cento nei mesi successivi. A settembre sono aumentate anche le importazioni, che hanno registrato un incremento dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Git)