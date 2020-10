Germania: svastiche con pallottole in chat agenti di polizia di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svastiche formate con pallottole, saluti hitleriani dai mezzi di servizio, palle di Natale decorate con le rune delle SS o la scritta “Sieg Heil”. È quanto ritraggono alcune delle fotografie che venivano scambiate su una chat di WhatsApp da agenti della polizia della Renania settentrionale-Vestfalia. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, i funzionari sono stati sospesi dal servizio per estremismo di destra e sono oggetto di provvedimenti disciplinari. I contenuti dei messaggi sono stati resi noti dal ministro dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul, nel quadro dell'inchiesta sull'infiltrazione della destra radicale nella polizia del Land. Da mesi, il corpo è al centro dello scandalo per i neonazisti scoperti tra le proprie fila. “Ci assicureremo che queste persone non indossino più l'uniforme”, ha dichiarato Reul. Un'unità speciale della polizia della Renania settentrionale-Vestfalia sta indagando sui colleghi accusati di estremismo di destra. Finora, il reparto ha analizzato il 40 per cento dei dispositivi di supporto dati sequestrati, che hanno un volume totale di 25 terabyte. Come osservato da Reul, ciò corrisponde a “10,5 milioni di ore di filmati o circa 14 milioni di volumi”. (segue) (Geb)