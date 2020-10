Germania: svastiche con pallottole in chat agenti di polizia di estrema destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza della Renania settentrionale-Vestfalia sotto inchiesta fino a oggi sono 147 agenti di polizia e quattro dipendenti dell'Ufficio per la protezione della Costituzione, l'agenzia di intelligence del Land. La procura ha avviato le indagini su 16 agenti, accusati tra l'altro di istigazione all'odio. Attualmente, sono in corso procedimenti disciplinari contro almeno 113 membri della polizia nella Renania settentrionale-Vestfalia. In 29 casi, le accuse sono di gravità tale da aver richiesto la temporanea rimozione dal servizio. Sono, invece, 15 i casi di radiazione dal corpo e sei quelli di riduzione dello stipendio. Infine, sei allievi commissari sono stati espulsi dall'istituto di formazione prima di aver completato l'addestramento. Al fine di epurare l'estrema destra dalla polizia, Reul ha chiesto all'Ufficio per la protezione della Costituzione di porre sotto esame ogni aspirante al servizio in polizia. (Geb)