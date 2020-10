Cina: Comitato centrale, tecnologia e sviluppo inseparabili e Paese "non chiuderà la porta" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se le nuove strategie di sviluppo siano il risultato di pressioni internazionali e se possano portare a un passo indietro nelle politiche di apertura, Han Wenxiu, vicedirettore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli affari finanziari ed economici, ha risposto che le nuove strategie sono mirate ad aumentare lo sviluppo della Cina, nonché a creare una nuova cooperazione globale, tenendo conto dei cambiamenti nelle situazioni interne ed esterne. "Questa è un'iniziativa della Cina, non una risposta forzata; è una strategia a lungo termine, non una questione di opportunità", ha spiegato Han, aggiungendo che "doppia circolazione" non significa "solo circolazione interna" e che la Cina continuerà ad aprire il suo mercato a un livello più alto alle imprese straniere. Nella bozza del 14mo piano quinquennale, l'innovazione è stata elevata a una posizione prioritaria nella modernizzazione e nell'autosufficienza tecnologica della Cina, e sarà vista come un fattore strategico di supporto per lo sviluppo del Paese. (segue) (Cip)