Cina: Comitato centrale, tecnologia e sviluppo inseparabili e Paese "non chiuderà la porta" (4)

- Secondo Wang, tuttavia, alla luce delle nuove sfide, la Cina "migliorerà la sua capacità di innovazione indipendente e gestirà bene i propri affari perché le tecnologie chiave di base non possono essere acquistate o acquisite". Alla conferenza stampa, i funzionari hanno anche affrontato questioni di ampio respiro riguardanti gli obiettivi e le politiche specifiche per il 14mo piano quinquennale, nonché i ruoli delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao nel prossimo piano di sviluppo nazionale. "Nel 14mo piano quinquennale la Cina continentale continuerà a sostenere Hong Kong nel consolidamento e rafforzamento dei suoi vantaggi competitivi, costruendo un centro internazionale per l'innovazione e la tecnologia e sostenendo gli scambi tra Hong Kong, Macao e altri paesi e regioni", ha affermato Han. (Cip)