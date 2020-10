Germania: Covid, per premier Turingia azioni negazionisti vanno verso terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Connotati da “irrazionalismo”, i movimenti di negazionisti del coronavirus attivi in Germania vanno con le loro iniziative “verso il terrorismo”. È quanto afferma il primo ministro della Turingia Bodo Ramelow, esponente di La Sinistra, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Der Tagesspiegel”. In particolare, Ramelow ha osservato: “Ho visionato filmati di negazionisti che salgono sui treni della metropolitana, urlano che il Covid non esiste e costringono i passeggeri a togliersi le maschere di protezione”. Il primo ministro della Turingia ha poi notato come i negazionisti siano particolarmente attivi sui social network, dove minacciano attentati incendiari contro l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Inoltre, ha evidenziato Ramelow, durante le loro manifestazioni quanti negano l'esistenza del Covid-19 portano con sé fotografie della cancelliera Angela Merkel con l'uniforme dei detenuti dei campi di concentramento del nazionalsocialismo. Non mancano i negazionisti e i sostenitori delle teorie cospirative che, durante i cortei, scandiscono slogan in cui chiedono di impiccare Merkel. Per Ramelow, si tratta di sviluppi che “vanno nella direzione del terrorismo” e “voci da pogrom”, che costituiscono “un pericolo” per la Germania. (Geb)